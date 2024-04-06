В Запорожье гремела серия взрывов. В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Во время ночной российской атаки в Запорожье раздались взрывы

Запорожье (Фото: Telegram)

Во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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"Взрыв в Запорожье", – написал он.

До этого Федоров предупредил об угрозе крылатых ракет в области. Позже он сообщил о повторном взрыве в городе.

В Украине ночью 6 апреля была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет с Ту-95мс. В Киевской области работали силы ПВО – было зафиксировано движение беспилотников.

В Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства во время ракетной атаки России против Украины взлетели военные самолеты.

5 апреля после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре совершили повторный удар еще двумя ракетами.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

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