Россия ударила по Харькову дронами: есть погибшие и раненые – фото
В ночь на 6 апреля Россия нанесла удар по Харькову, в результате чего в Шевченковском районе города погибли двое гражданских мужчин, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и полиция Харьковской области.
По данным Синегубова, российские военные попали вблизи жилых домов.
По его словам, пока известно по меньшей мере о семи раненых людях. Перед этим в областном центре прогремела серия взрывов. На местах работают специалисты ГСЧС, медики и правоохранители.
В областной полиции уточнили, что пострадавших две женщины и шесть мужчин с травмами и осколочными ранениями доставили в больницу.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что оккупанты в основном бьют по Харькову с территории Белгорода и области, ракеты С-300 долетают до города за 40 секунд.
- В ночь на 4 апреля страна-террорист РФ нанесла по Харькову несколько волн ударов дронами-камикадзе Shahed – в результате атаки погибли и ранены, зафиксировано попадание по жилищной гражданской застройке, повреждение жилой застройки частного сектора.
- 5 апреля Россия нанесла удары КАБ по Харькову и Харьковскому району.
Читайте также: "Не успеваем перехватить дроны". В ВСУ объяснили, почему сложно отбивать атаки России на Харьков