Россия ударила по Харькову дронами: есть погибшие и раненые – фото

Харьков (Фото: Telegram)

В ночь на 6 апреля Россия нанесла удар по Харькову, в результате чего в Шевченковском районе города погибли двое гражданских мужчин, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и полиция Харьковской области.

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По данным Синегубова, российские военные попали вблизи жилых домов.

По его словам, пока известно по меньшей мере о семи раненых людях. Перед этим в областном центре прогремела серия взрывов. На местах работают специалисты ГСЧС, медики и правоохранители.

Харьков (Фото: Telegram)

Харьков (Фото: Telegram)

В областной полиции уточнили, что пострадавших две женщины и шесть мужчин с травмами и осколочными ранениями доставили в больницу.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что оккупанты в основном бьют по Харькову с территории Белгорода и области, ракеты С-300 долетают до города за 40 секунд.

В ночь на 4 апреля страна-террорист РФ нанесла по Харькову несколько волн ударов дронами-камикадзе Shahed – в результате атаки погибли и ранены, зафиксировано попадание по жилищной гражданской застройке, повреждение жилой застройки частного сектора.

5 апреля Россия нанесла удары КАБ по Харькову и Харьковскому району.

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