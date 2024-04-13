Росіяни не припиняли спроби посилити наступ на Запорізькому напрямку – голова ОВА

Іван Федоров Telegram

Російські спроби посилення наступу на Запорізькому напрямку не закінчувалися, загарбники щодня атакують під Роботиним, Гуляйполем та Оріховом. Про це повідомив у інтерв'ю LIGA.net голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров.

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"Спроби [посилення наступу на Запорізькому напрямку] й не закінчувалися. Щодня атакують у районі Роботиного, Гуляйполя та Оріхова", – заявив він.

За словами Федорова, колись окупанти вдаються до десятків атак на день, колись – проводять по дві-три.

Сили оборони контролюють усю ситуацію, акцентував посадовець.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

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5 квітня по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.

8 квітня окупанти знову здійснили удар по Запоріжжю - загинуло троє цивільних людей.

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