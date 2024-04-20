У Запоріжжі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про балістичну загрозу

Запоріжжя. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

В обід 20 квітня в Запоріжжі пролунав вибух. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Об 11:54 Федоров повідомив про оголошення повітряної тривоги та загрозу ударів балістичними ракетами. Про це також попереджували Повітряні сили Збройних Сил України.

О 12:03 в місті прогримів вибух.

Зранку 20 квітня російська армія вкотре атакувала Запоріжжя. За даними Федорова, ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста.

14 квітня Федоров розповів у інтерв'ю LIGA.net, що в разі продовження нещадних російських обстрілів Запорізької області влада закуповуватиме генератори, облаштовуватиме сховища, а освіта переходитиме на навчання під землю.

Також зранку 20 квітня вибух пролунав в Одесі. Тоді в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

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