В Одесі прогримів вибух до оголошення тривоги

В командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Одеса (Фото: Facebook)

Зранку 20 квітня в Одесі прогримів вибух, потім в місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив кореспондент LIGA.net.

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О 06:45 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про ракету в напрямку міста, тоді ж в Одесі пролунав вибух.

О 06:45 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про оголошення повітряної тривоги.