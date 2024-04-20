В Одесі прогримів вибух до оголошення тривоги
Одеса (Фото: Facebook)

Зранку 20 квітня в Одесі прогримів вибух, потім в місті була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив кореспондент LIGA.net.

О 06:45 Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про ракету в напрямку міста, тоді ж в Одесі пролунав вибух.

О 06:45 голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про оголошення повітряної тривоги.

  • Вдень 19 квітня росіяни вдарили по припортовій інфраструктурі Одеси, внаслідок чого було поранено чоловіка.
  • Внаслідок удару було завдано шкоди порту Південний, агропродукція з якого мала йти на експорт до країн Африки та Азії.
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