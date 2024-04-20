В Одессе прогремел взрыв до объявления тревоги

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности

Одесса (Фото: Facebook)

Утром 20 апреля в Одессе прогремел взрыв, затем в городе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил корреспондент LIGA.net.

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В 06:45 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщали о ракете в направлении города, тогда же в Одессе прогремел взрыв.

В 06:45 председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об объявлении воздушной тревоги.