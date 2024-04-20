В Запорожье прогремел взрыв. Воздушные силы предупреждали о баллистической угрозе
В обед 20 апреля в Запорожье раздался взрыв. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В 11:54 Федоров сообщил об объявлении воздушной тревоги и угрозе ударов баллистическими ракетами. Об этом также предупреждали Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
В 12:03 в городе прогремел взрыв.
Утром 20 апреля российская армия в очередной раз атаковала Запорожье. По данным Федорова, враг нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре города.
14 апреля Федоров рассказал в интервью LIGA.net, что в случае продолжения беспощадных российских обстрелов Запорожской области власти будут закупать генераторы, обустраивать хранилища, а образование будет переходить на обучение под землю.
- Также утром 20 апреля взрыв прогремел в Одессе. Тогда в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
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