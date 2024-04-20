Ворог атакував Україну дронами та ракетами: знищено п'ять з 10 цілей — Повітряні сили

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 20 квітня російська армія атакувала Україну сімома ракетами та запустила три розвідувальні дрони: Повітряним силам Збройних Сил України вдалося знищити п’ять цілей. Про це повідомив командувач ПС Микола Олещук.

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За словами Олещука, усі дрони та дві ракети Х-59/Х-69 було знищено.

Загалом Росія атакувала Україну:

→ трьома балістичними ракетами "Іскандер-М";

→ двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області РФ;

→ двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря;

→ двома розвідувальними БпЛА "Орлан-10";

→ БпЛА Supercam.

19 квітня під час ранкової атаки на Україну Росія запустила 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69. Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів LIGA.net, що це був перший випадок, коли ворог атакував такою кількістю ракет цих типів – українським військовим складно розрізнити їх.

Зранку 20 квітня російська армія вкотре атакувала Запоріжжя. За даними керівника ОВА Івана Федорова, ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста.

Також вибух пролунав в Одесі. Тоді в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

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