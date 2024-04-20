Враг атаковал Украину дронами и ракетами: уничтожено пять из 10 целей – Воздушные силы

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 20 апреля российская армия атаковала Украину семью ракетами и запустила три разведывательных дрона: Воздушным силам Вооруженных Cил Украины удалось уничтожить пять целей. Об этом сообщил командующий ВС Николай Олещук.

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По словам Олещука, все дроны и две ракеты Х-59/Х-69 были уничтожены.

В целом Россия атаковала Украину:

→ тремя баллистическими ракетами "Искандер-М";

→ двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ;

→ двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря;

→ двумя разведывательными БпЛА "Орлан-10";

→ БпЛА Supercam.

19 апреля во время утренней атаки на Украину Россия запустила 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал LIGA. net , что это был первый случай, когда враг атаковал таким количеством ракет этих типов – украинским военным сложно различить их.

Утром 20 апреля российская армия в очередной раз атаковала Запорожье. По данным руководителя ОВА Ивана Федорова, враг нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре города.

ракетный удар по промышленной инфраструктуре города. Также взрыв прогремел в Одессе. Тогда в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности.