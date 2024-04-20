Враг атаковал Украину дронами и ракетами: уничтожено пять из 10 целей – Воздушные силы
В ночь на 20 апреля российская армия атаковала Украину семью ракетами и запустила три разведывательных дрона: Воздушным силам Вооруженных Cил Украины удалось уничтожить пять целей. Об этом сообщил командующий ВС Николай Олещук.
По словам Олещука, все дроны и две ракеты Х-59/Х-69 были уничтожены.
В целом Россия атаковала Украину:
→ тремя баллистическими ракетами "Искандер-М";
→ двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ;
→ двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из акватории Черного моря;
→ двумя разведывательными БпЛА "Орлан-10";
→ БпЛА Supercam.
19 апреля во время утренней атаки на Украину Россия запустила 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказал LIGA.net, что это был первый случай, когда враг атаковал таким количеством ракет этих типов – украинским военным сложно различить их.
- Утром 20 апреля российская армия в очередной раз атаковала Запорожье. По данным руководителя ОВА Ивана Федорова, враг нанес ракетный удар по промышленной инфраструктуре города.
- Также взрыв прогремел в Одессе. Тогда в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о ракетной опасности.
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