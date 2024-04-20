В Одесі прогримів вибух. В Дніпропетровській області – один загиблий через атаку росіян

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вдень 20 квітня в Одесі прогримів вибух на тлі повітряної тривоги. Також росіяни атакували Дніпропетровську область, в результаті чого загинув чоловік.

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О 16:31 Повітряні сили повідомили про рух керованої авіаційної ракети з Чорного моря в напрямку Одещини. Одеситів закликали перебувати в укриттях.

Близько 16:37 одеські пабліки писали про вибух.

О 16:43 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

Тим часом глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що окупанти атакували Дніпровський район, в результаті чого загинув 54-річний чоловік, який на момент удару ремонтував авто неподалік.

В результаті удару росіян також сталася пожежа, рятувальники ліквідували її.

У ніч проти 20 квітня російська армія атакувала Україну сімома ракетами та запустила три розвідувальні дрони. Українські сили знищили п’ять цілей.

Зранку 20 квітня російська армія вкотре атакувала Запоріжжя - завдала ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. Вдень був ще один вибух.

Також 20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області.

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