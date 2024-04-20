В Одессе прогремел взрыв. В Днепропетровской области – один погибший из-за атаки россиян
Днем 20 апреля в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Также россияне атаковали Днепропетровскую область, в результате чего погиб мужчина.
В 16:31 Воздушные силы сообщили о движении управляемой авиационной ракеты с Черного моря в направлении Одесской области. Одесситов призывали находиться в укрытиях.
Около 16:37 одесские паблики писали о взрыве.
В 16:43 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.
Тем временем глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что оккупанты атаковали Днепровский район, в результате чего погиб 54-летний мужчина, который на момент удара ремонтировал авто неподалеку.
В результате удара россиян также произошел пожар, спасатели ликвидировали его.
- В ночь на 20 апреля российская армия атаковала Украину семью ракетами и запустила три разведывательных дрона. Украинские силы уничтожили пять целей.
- Утром 20 апреля российская армия в очередной раз атаковала Запорожье – нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре города. Днем был еще один взрыв.
- Также 20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.
Читайте также: Удар по Днепру: из-под завалов достали еще одну жертву, спасательные работы завершены – фото