Появились фото последствий российской ракетной атаки на Одессу

Днем 20 апреля оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Одессу, в результате чего есть пострадавшие, разрушены дома

Фото: Одесская ОВА

В результате очередного ракетного удара по Одессе днем 20 апреля возникли пожары в частном секторе, разрушены жилые дома. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер и опубликовал фото последствий.

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Он отметил, что в одном из разрушенных домов находились женщина с ребенком. Их удалось спасти.

Сейчас известно о двух взрослых с легкими ранениями, они отказались от госпитализации. Также пострадал трехлетний ребенок – он госпитализирован.

Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки, сообщил Кипер.

В 16:31 Воздушные силы сообщили о движении управляемой авиационной ракеты с Черного моря в направлении Одесской области, а около 16:37 одесские паблики писали о взрыве.

Фото – Одесская ОBA

Фото – Одесская ОВA

Фото – Одесская OВА

ДОПОЛНЕНО В 18:48. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что Россия нанесла удары ракетами – вероятно, Х-59. Силы противовоздушной обороны уничтожили три ракеты, но в результате падения обломков возник пожар. Повреждены четыре частных дома и газопровод. Один частный жилой дом разрушен.

В ночь на 20 апреля российская армия атаковала Украину семью ракетами и запустила три разведывательных дрона. Украинские силы уничтожили пять целей.

Утром 20 апреля российская армия в очередной раз атаковала Запорожье – нанесла ракетный удар по промышленной инфраструктуре города. Днем был еще один взрыв.

Также 20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.

В Днепропетровской области в результате российской атаки днем 20 апреля погиб мужчина.

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