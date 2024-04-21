З'явилися фото наслідків російського ракетного удару по Одесі

Внаслідок удару постраждали три чоловіки та жінка

Фото: Сили оборони півдня

Вдень 21 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали чотири людини. Сили оборони півдня опублікували фото з місця.

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Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що поранення дістали три чоловіки та одна жінка.

Окупанти вдарили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури, внаслідок чого вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному впала стеля.

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

19 квітня 2024 року росіяни атакували порт "Південний" біля Одеси. Тоді ціллю стали два термінали з перевалки агропродукції, один з яких належить сінгапурській Дельта Вілмар.

Вдень 20 квітня внаслідок чергового ракетного удару Росії по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, були зруйновані житлові будинки.

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