Росіяни обстріляли зі "Смерчу" прифронтове місто Українськ, є загибла й поранені

Під російський обстріл вранці в неділю потрапило шахтарське містечко Українськ неподалік від лінії фронту

Фото: Свої.City

Російська армія вранці в неділю, 21 квітня, обстріляла прифронтове місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще четверо місцевих жителів дістали поранення, повідомила Донецька облпрокуратура.

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"21 квітня 2024 року, о 8:30, російські війська обстріляли м. Українськ. За попередніми даними, проти мирного населення ворог використав РСЗВ "Смерч". Унаслідок влучання засобу ураження біля будинку загинула жінка 82 років", – ідеться в повідомленні облпрокуратури.

Крім цього, дістали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років. Постраждалим із забоями та осколковими пораненнями надали кваліфіковану медичну допомогу.

У місті пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків.

За інформацією Селидівської міської військової адміністрації, незадовго до удару по Українську росіяни також обстріляли селище Цукурине протирадіолокаційною ракетою Х-31П (повітря-поверхня). Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Загиблих і постраждалих немає.