Россияне обстреляли из "Смерча" прифронтовый город Украинск, погибли и ранены

Под российский обстрел утром в воскресенье попал шахтерский городок Украинск неподалеку от линии фронта

Фото: Свои.

Российская армия утром в воскресенье, 21 апреля, обстреляла прифронтовый город Украинск в Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, еще четверо местных жителей получили ранения, сообщила Донецкая облпрокуратура.

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"21 апреля 2024 года, в 8:30, российские войска обстреляли г. Украинск. По предварительным данным, против мирного населения враг использовал РСЗО "Смерч". В результате попадания средства поражения у дома погибла женщина 82 лет", — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Кроме этого, получили травмы разной степени тяжести четверо мужчин в возрасте от 21 до 53 лет. Пострадавшим с ушибами и осколочными ранениями оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В городе повреждены шесть многоквартирных жилых домов.

По информации Селидовской городской военной администрации, незадолго до удара по Украинску россияне также обстреляли поселок Цукурино противорадиолокационной ракетой Х-31П (воздух-поверхность). В результате обстрела поврежден двухэтажный жилой дом. Погибших и пострадавших нет.