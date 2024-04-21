В Одесі під час тривоги пролунав вибух. Росія завдала ракетного удару

В Одесі під час тривоги пролунав вибух. Повітряні сили перед цим попередили про загрозу балістики

Одеса (Фото: EPA / IGOR TKACHENKO)

В Одесі у неділю, 21 квітня, пролунав вибух під час повітряної тривоги, повідомив кореспондент LIGA.net.

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Повітряні сили Збройних Сил України перед цим попередили, що в областях, де оголошена тривога, є загроза застосування балістичного озброєння.

Голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер пізніше підтвердив, що Росія завдала ракетного удару по місту.

"Цілив знову по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному впала стеля. На даний час відомого про одного постраждалого", – йдеться у Telegram-каналі чиновника.

ОНОВЛЕНО о 14:45. Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до чотирьох: три чоловіки та одна жінка.

Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Два дні тому росіяни атакували порт "Південний" біля Одеси. Тоді ціллю стали два термінали з перевалки агропродукції, один з яких належить сінгапурської Дельта Вілмар.

Міністерство інфраструктури повідомило, що це була 39-та атака по портах Одеської області.

Внаслідок іншого ракетного удару по Одесі вдень 20 квітня виникли пожежі в приватному секторі, були зруйновані житлові будинки.