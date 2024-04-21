У Севастополі пожежа в порту. Окупанти заявили про ракетну атаку
Вранці у неділю, 21 квітня, в Севастополі виникла пожежа в порту. Окупанти заявили, що це наслідок ракетної атаки, з українського боку офіційної інформації поки що не було.
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"Вранці на одному з кораблів на Північній стороні військові відбили атаку протикорабельної ракети. Від осколків, що впали, сталося невелике загоряння, яке оперативно ліквідували", – написав у Telegram севастопольський гауляйтер Михайло Развожаєв.
У севастопольських пабліках повідомляється, що вибух стався близько 8:40.
В соцмережах також з'явилося відео, як стверджується, з судном, яке загорілося після атаки в Севастополі. "Ракета [влучила] в пароплав. Бачиш, горить. Так що у мене сьогодні другий день народження", – говорить чоловік на відео.
- 2 квітня українські військові вивели з ладу електропідстанцію у Севастополі.
- У ніч проти 17 квітня внаслідок удару по військовому об'єкту в Джанкої вдалося знищити, за даними Генштабу, чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400, пункт управління засобами протиповітряної оборони, три радіолокаційні станції й апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".