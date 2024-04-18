У ніч проти 17 квітня Збройні Сили України завдали ракетних ударів та уразили воєнні цілі в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ й оприлюднив відео пусків ракет і наслідків атаки.

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За даними Генштабу, унаслідок атаки у ворога "відмінусовано" чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400, пункт управління засобами протиповітряної оборони, три радіолокаційні станції й апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Раніше такі дані щодо втрат окупантів в результаті удару по аеродрому в окупованому Джанкої оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У Генштабі зазначили, що кількість уражених літаків та особового складу противник ретельно приховує.

У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой у районі військового аеродрому пролунали вибухи.

LIGA.net з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому в Джанкої.

Згодом Зеленський підтвердив удар ЗСУ по військовому аеродрому в Джанкої та подякував військовим за роботу.

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