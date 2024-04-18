Росія переміщує кораблі-носії "Калібрів" на Каспій – Зеленський
Українські удари по об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму призвели до "болісних" втрат для агресора, а кораблі РФ переміщуються у Каспійське море через дії Сил оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей від військових.
Зеленський зазначив, що в межах щоденного звіту про безпекову ситуацію була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.
"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій", – повідомив президент.
За даними Головного управління розвідки Міноборони, вже відомо, що під час атаки Сил оборони на російський аеродром у Джанкої було уражено чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".
- В ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой у районі військового аеродрому пролунали вибухи. LIGA.net з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому.
- Згодом Зеленський підтвердив удар ЗСУ по аеродрому в Джанкої та подякував військовим за роботу.
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