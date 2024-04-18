Росія переміщує кораблі-носії "Калібрів" на Каспій – Зеленський

Зеленський заявив про "болісні" втрати росіян у Криму і переміщення кораблів окупантів на Каспій

Запуск "Калібру" з російського корабля (Фото - Міноборони РФ)

Українські удари по об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму призвели до "болісних" втрат для агресора, а кораблі РФ переміщуються у Каспійське море через дії Сил оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповідей від військових.

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Зеленський зазначив, що в межах щоденного звіту про безпекову ситуацію була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно поточної ситуації на полі бою та результатів удару по російських об’єктах у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "Калібрів", на Каспій", – повідомив президент.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, вже відомо, що під час атаки Сил оборони на російський аеродром у Джанкої було уражено чотири пускові установки С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

В ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму в місті Джанкой у районі військового аеродрому пролунали вибухи. LIGA.net з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому.

з’ясувала, що система Firms NASA, яка створена для виявлення великих пожеж, зафіксувала шість осередків займання на території аеродрому. Згодом Зеленський підтвердив удар ЗСУ по аеродрому в Джанкої та подякував військовим за роботу.

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