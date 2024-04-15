"Росія вкрала і використовує як мішені". ВМС – про долю українських кораблів у Криму

Дмитро Плетенчук заявив, що один з кораблів, який до 2014 року належав Україні, було уражено ракетним катером "Івановець"

Український Костянтин Ольшанський (Фото: Вікіпедія/Kristopher Regan)

Захоплені після окупації Криму українські кораблі росіяни використовують у своїх цілях, наприклад, як мішені для Сил оборони. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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Відповідаючи на запитання, чи знають ВМС щось про долю українських кораблів, Плетенчук сказав: "Так, ми відстежуємо цю ситуацію".

За його словами, деякі з кораблів, які окупанти захопили 10 років тому, використовуються ворогом як мішені.

"Один із них було уражено ракетним катером "Івановець", який після цього потопили Сили оборони в Чорному морі. Як ви пам’ятаєте, так само вони вирішили використовувати проти України наш великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Так само вони, на жаль, захоплюють малі броньовані артилерійські катери в склад свого флоту", – розповів речник.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня 2024 року по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Окрім того, було також підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

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