"Росія вкрала і використовує як мішені". ВМС – про долю українських кораблів у Криму
Захоплені після окупації Криму українські кораблі росіяни використовують у своїх цілях, наприклад, як мішені для Сил оборони. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
Відповідаючи на запитання, чи знають ВМС щось про долю українських кораблів, Плетенчук сказав: "Так, ми відстежуємо цю ситуацію".
За його словами, деякі з кораблів, які окупанти захопили 10 років тому, використовуються ворогом як мішені.
"Один із них було уражено ракетним катером "Івановець", який після цього потопили Сили оборони в Чорному морі. Як ви пам’ятаєте, так само вони вирішили використовувати проти України наш великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Так само вони, на жаль, захоплюють малі броньовані артилерійські катери в склад свого флоту", – розповів речник.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня 2024 року по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- Окрім того, було також підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".
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