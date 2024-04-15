"Россия украла и использует в качестве мишени". ВМС – о судьбе украинских кораблей в Крыму

Дмитрий Плетенчук заявил, что один из кораблей, который до 2014 года принадлежал Украине, был поражен ракетным катером "Ивановец"

Украинский Константин Ольшанский (Фото: Википедия/Kristopher Regan)

Захваченные после оккупации Крыма украинские корабли россияне используют в своих целях, например, как мишени для Сил обороны. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Отвечая на вопрос, знает ли ВМС что-нибудь о судьбе украинских кораблей, Плетенчук сказал: "Да, мы отслеживаем эту ситуацию".

По его словам, некоторые из кораблей, которые оккупанты захватили 10 лет назад, используются врагом в качестве мишени.

"Один из них был поражен ракетным катером "Ивановец", который после этого потопили Силы обороны в Черном море. Как вы помните, так же они решили использовать против Украины наш большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Так же они, к сожалению, захватывают малые бронированные артиллерийские катера в состав своего флота", – рассказал спикер.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки 23 марта 2024 года по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, был также подбит российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

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