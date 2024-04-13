Росія кидає на фронт Тихоокеанський флот. ВМС: Снаряд вбиває однаково зеків і морпіхів

Речник ВМС Плетенчук зазначив, що для України це сюрпризом не стане, і нагадав, що було з російською арктичною бригадою морської піхоти

Дмитро Плетенчук (Фото - facebook.com Taclbery)

Залучення Росією до війни особового складу Тихоокеанського флоту нічого не змінює для України, адже снаряди однаково вбивають будь-яких окупантів – як колишніх ув’язнених, так і морпіхів. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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12 квітня Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що задля поповнення санітарних та безповоротних втрат Росія вирішила перевести 2400 окупантів з Тихоокеанського флоту РФ та 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони на війну проти України.

Відповідаючи на запитання, чи є для РФ ефективним використання таких сил для наземних операцій, Плетенчук нагадав, що держава-агресор вже залучала до війни арктичну бригаду морської піхоти – при тому "з унікальною технікою", яка в результаті "чудово палала" на півдні України після роботи 406-ї артилерійської бригади.

"Для нас – нічого нового насправді. 155-мм снаряду все одно – морпіх це чи зек з [Групи] Вагнера. Вбиває їх приблизно однаково", – сказав речник ВМС.

Він зазначив, що у цих військових може бути дещо краща підготовка, але на тлі того, що війна триває вже 11-й рік, "якимось сюрпризом" для України це не буде.

Крім того, як наголосив Плетенчук, таким чином Росія залишає оголеними деякі інші свої кордони.

30 березня британська розвідка повідомила, що Росія, ймовірно, мобілізує до лав окупантів по 30 000 людей щомісяця для поповнення втрат у живій силі.

3 квітня Зеленський заявив, що росіяни планують набрати 300 000 додаткових військових на початок літа. Тим не менш, за його словами, Україна не потребує призову 500 000 бійців, як це було обговорено раніше.

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