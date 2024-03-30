Росія щомісяця набирає до окупаційної армії по 30 000 нових солдатів – розвідка Британії

У британській розвідці зазначили, що РФ зберігає значну кількісну перевагу у війні

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Росія, ймовірно, мобілізує до лав окупантів по 30 000 людей щомісяця для поповнення втрат у живій силі. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.

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У відомстві наголосили, що Росія зберігає значну кількісну перевагу в конфлікті, перевершуючи Україну в наявних боєприпасах і техніці.

"Ймовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 000 додаткових військових і, швидше за все, може продовжувати поповнювати втрати та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил", – йдеться у повідомленні.

Також у британській розвідці стверджують, що росіяни продовжують поступово просуватись на захід від Авдіївки, а наприкінці березня, "напевно, взяли контроль" над двома селами – Тоненьке та Орлівка.

Окупанти продовжують спроби захопити інші села в цьому районі, наголосили у розвідці Британії.

При цьому Росія проводить атаки на кількох інших напрямках фронту, але за останні тижні не досягла значного прогресу, додали у відомстві.

Тоненьке та Орлівка на карті DeepState

22 березня, коментуючи наслідки псевдовиборів для українців в окупації, представник ГУР Юсов у коментарі для LIGA.net розповів, що ключовою загрозою є збільшення примусової мобілізації до лав ЗС РФ.

розповів, що ключовою загрозою є збільшення примусової мобілізації до лав ЗС РФ. 30 березня глава Луганської ОВА повідомив, що російські терористи розпочали так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території області – вона триватиме протягом квітня-липня.

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