Росія щомісяця набирає до окупаційної армії по 30 000 нових солдатів – розвідка Британії
Росія, ймовірно, мобілізує до лав окупантів по 30 000 людей щомісяця для поповнення втрат у живій силі. Про це йдеться у зведенні британської розвідки.
У відомстві наголосили, що Росія зберігає значну кількісну перевагу в конфлікті, перевершуючи Україну в наявних боєприпасах і техніці.
"Ймовірно, щомісяця вона набирає приблизно 30 000 додаткових військових і, швидше за все, може продовжувати поповнювати втрати та продовжувати атаки, спрямовані на виснаження українських сил", – йдеться у повідомленні.
Також у британській розвідці стверджують, що росіяни продовжують поступово просуватись на захід від Авдіївки, а наприкінці березня, "напевно, взяли контроль" над двома селами – Тоненьке та Орлівка.
Окупанти продовжують спроби захопити інші села в цьому районі, наголосили у розвідці Британії.
При цьому Росія проводить атаки на кількох інших напрямках фронту, але за останні тижні не досягла значного прогресу, додали у відомстві.
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