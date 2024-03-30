В Луганській області РФ розпочала нову хвилю примусової "мобілізації": з квітня до липня – ОВА

Голова ОВА розповів, що окупанти отримали наказ вживати усі заходи для встановлення місцеперебування громадян, які ігнорують військкомати

Окупований Сєверодонецьк (Фото: EPA)

Російські терористи розпочали так звану весняну хвилю "мобілізації" на окупованій території Луганської області – вона триватиме протягом квітня-липня. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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За його даними, "призову" підлягають чоловіки 1994-2006 років народження. Примусова кампанія триватиме протягом квітня-липня й відповідний указ підписано окупаційною владою регіону, зазначив він.

"Тих, кому у минулому або поточному році виповнилося 18 років, знайдуть швидко, бо особисті дані молоді окупанти збирали упродовж цих двох років, зокрема, через навчальні заклади. Їхнє місцеперебування відомо", – розповів Лисогор.

Голова ОВА додав, що окупаційна "влада" отримала наказ вживати усі необхідні заходи для встановлення місцеперебування громадян, які ігнорують військкомати.

22 березня коментуючи наслідки псевдовиборів для українців в окупації представник ГУР Юсов у коментарі для LIGA.net розповів, що російські військові розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи, ключовою загрозою для населення є збільшення примусової мобілізації.

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