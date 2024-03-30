В Луганской области РФ начала волну принудительной "мобилизации": с апреля по июль – ОВА

Председатель ОВА рассказал, что оккупанты получили приказ принимать все меры для установления местопребывания граждан, игнорирующих военкоматы

Оккупированный Северодонецк (Фото: EPA)

Российские террористы начали так называемую весеннюю волну "мобилизации" на оккупированной территории Луганской области – она продлится в течение апреля-июля. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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По его данным, "призыву" подлежат мужчины 1994-2006 годов рождения. Принудительная кампания продлится в течение апреля-июля и соответствующий указ подписан оккупационными властями региона, отметил он.

"Тех, кому в прошлом или текущем году исполнилось 18 лет, найдут быстро, потому что личные данные молодежи оккупанты собирали в течение этих двух лет, в частности, через учебные заведения. Их местонахождение известно", – рассказал Лысогор.

Председатель ОВА добавил, что оккупационная "власть" получила приказ принимать все необходимые меры для установления местонахождения граждан, которые игнорируют военкоматы.

22 марта комментируя последствия псевдовыборов для украинцев в оккупации представитель ГУР Юсов в комментарии для LIGA.net рассказал, что российские военные рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы, ключевой угрозой для населения является увеличение принудительной мобилизации.

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