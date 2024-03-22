Принудительная мобилизация и фильтрация: ГУР рассказало о следствиях "выборов" в оккупации
Российские военные рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы, ключевой угрозой для населения является увеличение принудительной мобилизации. Об этом рассказал в комментарии для LIGA.net представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, комментируя последствия псевдовыборов для украинцев в оккупации.
Юсов отметил, что ключевой угрозой для гражданского населения на оккупированных территориях является увеличение принудительной мобилизации, особенно, когда речь идет об оккупированных населенных пунктах юга Украины.
"Потому что оккупированные районы Донецкой и Луганской областей уже прошли несколько волн тотальной мобилизации", – уточнил он.
Еще одно следствие псевдовыборов для украинцев на оккупированных территориях – усиление фильтрационных мероприятий, отметил представитель ГУР.
"Россияне рассматривают людей на оккупированных территориях как враждебные элементы. Ситуация там действительно сложная", – констатировал он.
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