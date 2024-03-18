Путин побеждает на "выборах" с якобы 87% поддержки. Реакции мира

Германия, Польша, Латвия и Чехия осуждают нелегитимные выборы в России, а также на оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что российский диктатор Владимир Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов. Мировые дипломаты заявили, что эти выборы нельзя считать честными, законными и свободными.

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Озвученный в ЦИК результат Путина максимальный за все пять раз, когда он выдвигался президентом России, с 2000 года. В 2018 году он переизбрался с 76,7% голосов.

Министерство иностранных дел Польши заявило, что "президентские выборы в России нельзя считать законными, свободными и честными".

"Последовательное введение репрессивного законодательства, ограничивающего гражданские свободы и права, в том числе политические, военная цензура, политически мотивированные уголовные дела и недопуск к участию в выборах кандидатов, выражающих антивоенные взгляды, означает, что эти "выборы" не могут считаться ни свободными, ни честными", – говорится в сообщении.

В дипмиссии добавили, что Польша "решительно осуждает" подобные выборы. Кроме того, Варшава не будет признавать результаты так называемых выборов на временно оккупированных украинских территориях.

В МИД Германии заявили, что результат выборов "никого не удивляет".

"Правление Путина является авторитарным, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины недействительны и являются еще одним нарушением международного права", – сказано в сообщении пресс-службы немецкой дипломатии.

Латвийское Министерство иностранных дел поддержало предыдущие тезисы, добавив, что России "не хватает демократической легитимности".

Там добавили, что Рига не будет признавать результаты "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и Молдовы.

В МИД Чехии заявили, что "выборы в России не соответствуют международным стандартам".

"Режим заранее заставил замолчать все критические голоса и кандидатов от оппозиции. Мы осуждаем "выборы" на оккупированных территориях Украины. Это очередное проявление российской агрессии против Украины", – написали в дипломатическом ведомстве.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года омбудсмен Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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