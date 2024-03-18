Путін перемагає на "виборах" із нібито 87% підтримки. Реакції світу

Німеччина, Польща, Латвія та Чехія засуджують нелегітимні вибори в Росії, а також на окупованих територіях України, Грузії та Молдови

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що російський диктатор Володимир Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів. Світові дипломати заявили, що ці вибори не можна вважати чесними, законними та вільними.

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Озвучений у ЦВК результат Путіна є максимальним за всі п'ять разів, коли він висувався президентом Росії, з 2000 року. 2018 року, він переобрався із 76,7% голосів.

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що "президентські вибори в Росії не можна вважати законними, вільними та чесними".

"Послідовне запровадження репресивного законодавства, що обмежує громадянські свободи та права, зокрема політичні, військова цензура, політично мотивовані кримінальні справи та недопуск до участі у виборах кандидатів, які виражають антивоєнні погляди, означає, що ці "вибори" не можуть вважатися ні вільними, ні чесними", – йдеться у повідомленні.

У дипмісії додали, що Польща "рішуче засуджує" такі вибори. Крім того, Варшава не визнаватиме результатів так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях.

У МЗС Німеччини заявили, що результат виборів "нікого не дивує".

"Правління Путіна є авторитарним, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України є недійсними та є ще одним порушенням міжнародного права", – сказано у повідомленні пресслужби німецької дипломатії.

Латвійське Міністерство закордонних справ підтримало попередні тези, додавши, що Росії "не вистачає демократичної легітимності".

Там додали, що Рига не визнаватиме результатів "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, Грузії та Молдови.

У МЗС Чехії заявили, що "вибори в Росії не відповідають міжнародним стандартам".

"Режим заздалегідь змусив замовкнути всі критичні голоси і кандидатів від опозиції. Ми засуджуємо "вибори" на окупованих територіях України. Це черговий прояв російської агресії проти України", – написали у дипломатичному відомстві.

27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року омбудсман Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

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