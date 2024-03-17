Вибори в Росії нелегітимні від початку, там розпочався "бунт виборчих скриньок" — Буданов
Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що "вибори" в Росії є нелегітимними від початку, оскільки диктатор Володимир Путін неодноразово порушував російську конституцію. Про це він повідомив на Форумі підтримки російських добровольців.
За його словами, у Росії розпочався "масовий бунт виборчих скриньок".
"Ніде у світі, за всю історію виборів не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок", – сказав Буданов.
Він зазначив, що якого б результату не написала російська виборча комісія — це буде фальшивкою, адже "вибори" не відбулися не лише у прикордонних з Україною областях.
"Більшість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, адже саме російські активісти, розуміючи всю підлість цих виборів псують бюлетені. Іншими словами – вибори вже можна визнавати такими, чиї результати як мінімум неможливо порахувати", – заявив розвідник.
Глава ГУР наголосив, що Путін розуміє, що у очах світових лідерів, насамперед Китаю, він стає "нестабільним правителем, який не може забезпечити порядок на виборах у себе в країні".
"Показує себе слабаком перед своїм народом і своїми елітами. Слабкість – це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим взагалі і Путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", – резюмував він.
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