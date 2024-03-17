Вибори в Росії нелегітимні від початку, там розпочався "бунт виборчих скриньок" — Буданов

Буданов заявив, що ніде у світі за всю історію виборів не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що "вибори" в Росії є нелегітимними від початку, оскільки диктатор Володимир Путін неодноразово порушував російську конституцію. Про це він повідомив на Форумі підтримки російських добровольців.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, у Росії розпочався "масовий бунт виборчих скриньок".

"Ніде у світі, за всю історію виборів не було такої кількості знищених та зіпсованих виборчих скриньок", – сказав Буданов.

Він зазначив, що якого б результату не написала російська виборча комісія — це буде фальшивкою, адже "вибори" не відбулися не лише у прикордонних з Україною областях.

"Більшість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, адже саме російські активісти, розуміючи всю підлість цих виборів псують бюлетені. Іншими словами – вибори вже можна визнавати такими, чиї результати як мінімум неможливо порахувати", – заявив розвідник.

Глава ГУР наголосив, що Путін розуміє, що у очах світових лідерів, насамперед Китаю, він стає "нестабільним правителем, який не може забезпечити порядок на виборах у себе в країні".

"Показує себе слабаком перед своїм народом і своїми елітами. Слабкість – це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим взагалі і Путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", – резюмував він.

27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на СОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

Читайте також: Путіну намалювали майже 90% на "виборах". Зеленський: Хоче правити вічно, потрібна Гаага