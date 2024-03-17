Выборы в России нелегитимны изначально, там начался "бунт избирательных урн" — Буданов

Буданов заявил, что нигде в мире за всю историю выборов не было такого количества уничтоженных и испорченных избирательных урн

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что "выборы" в России являются нелегитимными изначально, так как диктатор Владимир Путин неоднократно нарушал российскую конституцию. Об этом он сообщил на Форуме поддержки российских добровольцев.

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По его словам, в Росси начался "массовый бунт избирательных урн".

"Нигде в мире, за всю историю выборов не было такого количества уничтоженных и испорченных избирательных урн", — сказал Буданов.

Он отметил, что какой бы результат не написала российская избирательная комиссия — это будет фальшивкой, ведь "выборы" не состоялись не только в приграничных с Украиной областях.

"Большая масса участков не будет иметь возможности посчитать бюллетени, ведь именно российские активисты, понимая, всю подлость этих выборов портят бюллетени. Другими словами – выборы уже можно признавать такими, чьи результаты как минимум невозможно посчитать", — заявил разведчик.

Глава ГУР подчеркнул, что Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего Китая, он становится "нестабильным правителем, который не может обеспечить порядок на выборах у себя в стране".

"Показывает себя слабаком перед своим народом и своими элитами. Слабость – это то, чего он боится больше всего. То, что сейчас происходит в РФ, ослабляет режим вообще и Путина лично. Мы должны использовать эту слабость и сделать ее дополнительным оружием", — резюмировал он.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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