Путину нарисовали почти 90% на "выборах". Зеленский: Хочет править вечно, нужна Гаага

Владимир Зеленский (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Диктатор Владимир Путин набирает почти 90% "голосов" на фейковых "выборах" в России. Президент Владимир Зеленский назвал это "имитацией". Об этом он сообщил в вечернем обращении.

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По его словам, Путин "заболел властью" и делает все, чтобы править Россией пожизненно.

"Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого. Я благодарю каждое государство, каждого лидера, все международные организации, которые называют и будут называть эти вещи своими именами", — сказал Зеленский.

Он отметил, что все действия РФ на оккупированных территориях — это преступление.

"За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего одного – справедливости. Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может", — заявил глава государства.

Также украинский лидер подчеркнул, что Путин должен закончить на скамье подсудимых в Международном уголовном суде в Гааге, а Украина и Запад должны это обеспечить.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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