Путіну намалювали майже 90% на "виборах". Зеленський: Хоче правити вічно, потрібна Гаага
Диктатор Володимир Путін набирає майже 90% "голосів" на фейкових "виборах" у Росії. Президент Володимир Зеленський назвав це "імітацією". Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
За його словами, Путін "захворів на владу" і робить все, щоб правити Росією довічно.
"Немає такого зла, яке він не вчинить, щоб продовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, всім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що всі дії РФ на окупованих територіях – це злочин.
"За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше одного – справедливості. Жодної легітимності в цій імітації виборів немає і бути не може", — заявив глава держави.
Також український лідер наголосив, що Путін має закінчити на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, а Україна та Захід мають це забезпечити.
- 27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.
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