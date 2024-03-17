Путіну намалювали майже 90% на "виборах". Зеленський: Хоче правити вічно, потрібна Гаага

Зеленський заявив, що Путін має закінчити на лаві підсудних у Гаазькому трибуналі

Володимир Зеленський (Фото: EPA/TOLGA BOZOGLU)

Диктатор Володимир Путін набирає майже 90% "голосів" на фейкових "виборах" у Росії. Президент Володимир Зеленський назвав це "імітацією". Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

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За його словами, Путін "захворів на владу" і робить все, щоб правити Росією довічно.

"Немає такого зла, яке він не вчинить, щоб продовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього. Я дякую кожній державі, кожному лідеру, всім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що всі дії РФ на окупованих територіях – це злочин.

"За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше одного – справедливості. Жодної легітимності в цій імітації виборів немає і бути не може", — заявив глава держави.

Також український лідер наголосив, що Путін має закінчити на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, а Україна та Захід мають це забезпечити.

27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

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