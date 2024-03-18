Штайнмайер не поздравит Путина с "победой" на "выборах", а Cи Цзиньпин и Ким Чен Ын уже
Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не будет поздравлять российского диктатора Владимира Путина с "победой" на "президентских выборах". Об этом сообщила пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в комментарии газете Tagesspiegel.

"Письма Путину не будет", – заявила Гаммелин, передавая слова немецкого президента.

В 2018 году Штайнмайер поздравлял диктатора РФ с "переизбранием".

В последний день "президентских выборов" в России он написал: "Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей".

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

Его поздравили:

→ Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын;

→ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

→ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

→ Президент Боливии Луис Арсе;

→ Правительство Кубы;

→ Президент Никарагуа Даниэль Ортега;

→ Президент Венесуэлы Николас Мадуро;

→ Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн;

→ Президент Гондураса Сиомара Кастро.

→ Президент Ирана Эбрахим Раиси;

→ МИД Китая. Позже китайский лидер Си Цзиньпин.

Окончательно голоса "избирателей" еще не подсчитаны.

  • 27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.
  • 7 марта 2024 года омбудсман Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ТОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.
  • 14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.
  • 16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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