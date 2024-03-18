Штайнмайер не поздравит Путина с "победой" на "выборах", а Cи Цзиньпин и Ким Чен Ын уже

Среди мировых лидеров и диктаторов, поздравивших Путина с "победой на выборах", был лидер КНР Си Цзиньпин, диктатор КНДР Ким Чен Ын и другие

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не будет поздравлять российского диктатора Владимира Путина с "победой" на "президентских выборах". Об этом сообщила пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в комментарии газете Tagesspiegel.

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"Письма Путину не будет", – заявила Гаммелин, передавая слова немецкого президента.

В 2018 году Штайнмайер поздравлял диктатора РФ с "переизбранием".

В последний день "президентских выборов" в России он написал: "Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей".

Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.

Его поздравили:

→ Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын;

→ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

→ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

→ Президент Боливии Луис Арсе;

→ Правительство Кубы;

→ Президент Никарагуа Даниэль Ортега;

→ Президент Венесуэлы Николас Мадуро;

→ Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн;

→ Президент Гондураса Сиомара Кастро.

→ Президент Ирана Эбрахим Раиси;

→ МИД Китая. Позже китайский лидер Си Цзиньпин.

Окончательно голоса "избирателей" еще не подсчитаны.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года омбудсман Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ТОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерриш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые РФ на оккупированных территориях Украины.

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