Штайнмайер не поздравит Путина с "победой" на "выборах", а Cи Цзиньпин и Ким Чен Ын уже
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не будет поздравлять российского диктатора Владимира Путина с "победой" на "президентских выборах". Об этом сообщила пресс-секретарь Штайнмайера Керстин Гаммелин в комментарии газете Tagesspiegel.
"Письма Путину не будет", – заявила Гаммелин, передавая слова немецкого президента.
В 2018 году Штайнмайер поздравлял диктатора РФ с "переизбранием".
В последний день "президентских выборов" в России он написал: "Сегодня я думаю о людях в России, которые борются за свободу и демократию и живут в постоянной опасности со стороны путинского режима. Мы не забудем этих мужественных людей".
Так называемая Центральная избирательная комиссия РФ утром 18 марта заявила, что Путин побеждает на очередных нелегитимных выборах президента – у него якобы 87,34% голосов.
Его поздравили:
→ Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын;
→ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
→ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
→ Президент Боливии Луис Арсе;
→ Правительство Кубы;
→ Президент Никарагуа Даниэль Ортега;
→ Президент Венесуэлы Николас Мадуро;
→ Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн;
→ Президент Гондураса Сиомара Кастро.
→ Президент Ирана Эбрахим Раиси;
→ МИД Китая. Позже китайский лидер Си Цзиньпин.
Окончательно голоса "избирателей" еще не подсчитаны.
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