Штайнмаєр не вітатиме Путіна з "перемогою" на "виборах", а Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин вже
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що не буде вітати російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на "президентських виборах". Про це повідомила прессекретарка Штайнмаєра Керстін Гаммелін у коментарі газеті Tagesspiegel.
"Листа Путіну не буде", – заявила Гаммелін, передаючи слова німецького президента.
У 2018 році Штайнмаєр вітав диктатора РФ з "переобранням".
В останній день "президентських виборів" у Росії він написав: "Сьогодні я думаю про людей в Росії, які борються за свободу і демократію і живуть в постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей".
Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.
Його привітали:
→ Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин;
→ Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв;
→ Президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
→ Президент Болівії Луїс Арсе;
→ Уряд Куби;
→ Президент Нікарагуа Даніель Ортега;
→ Президент Венесуели Ніколас Мадуро;
→ Прем'єр-міністр М'янми Мін Аун Хлайн;
→ Президент Гондурасу Сіомара Кастро.
→ Президент Ірану Ебрахім Раїсі;
→ МЗС Китаю. Пізніше китайський лідер Сі Цзіньпін.
Остаточно голоси "виборців" ще не підраховані.
- 27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.
- 7 березня 2024 року омбудсман Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.
- 14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
- 16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.
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