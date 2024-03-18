Штайнмаєр не вітатиме Путіна з "перемогою" на "виборах", а Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин вже

Серед світових лідерів та диктаторів, які привітали Путіна з "перемогою на виборах", був лідер КНР Сі Цзіньпін, диктатор КНДР Кім Чен Ин та інші

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що не буде вітати російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на "президентських виборах". Про це повідомила прессекретарка Штайнмаєра Керстін Гаммелін у коментарі газеті Tagesspiegel.

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"Листа Путіну не буде", – заявила Гаммелін, передаючи слова німецького президента.

У 2018 році Штайнмаєр вітав диктатора РФ з "переобранням".

В останній день "президентських виборів" у Росії він написав: "Сьогодні я думаю про людей в Росії, які борються за свободу і демократію і живуть в постійній небезпеці з боку путінського режиму. Ми не забудемо цих мужніх людей".

Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.

Його привітали:

→ Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин;

→ Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв;

→ Президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

→ Президент Болівії Луїс Арсе;

→ Уряд Куби;

→ Президент Нікарагуа Даніель Ортега;

→ Президент Венесуели Ніколас Мадуро;

→ Прем'єр-міністр М'янми Мін Аун Хлайн;

→ Президент Гондурасу Сіомара Кастро.

→ Президент Ірану Ебрахім Раїсі;

→ МЗС Китаю. Пізніше китайський лідер Сі Цзіньпін.

Остаточно голоси "виборців" ще не підраховані.

27 грудня 2023 року Центр нацопору повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року омбудсман Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерріш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.

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