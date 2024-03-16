Более 50 стран осудили "выборы" Путина в оккупации. Генсек ООН: Преданы суверенитету

Совместное заявление подписали 55 стран, а также Европейский союз

Антониу Гутерреш (Фото: EPA)

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном постоянным представительством Украины при ООН, слова Гутерреша цитирует агентство Reuters.

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По данным агентства, Гутерреш отметил, что "попытка незаконной аннексии украинских регионов не имеет никакой юридической силы, по международному праву".

Он подчеркнул, что ООН остается "непоколебимо преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной ассамблеи".

Совместное заявление подписали 55 стран, а также Европейский союз. Среди тех, кто осудил "выборы": члены ЕС, США, Аргентина, Австралия, Грузия, Япония, Молдова, Южная Корея, Великобритания, Уругвай.

Кроме этого, страны призвали не признавать любое изменение Россией статуса Крыма, Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.

Ранее в Госдепе заявили, что США не признают и никогда не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

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27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ТОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

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