Залучають "мертві душі": у РФ дозволили голосувати на "виборах" без фізичної присутності – ГУР

Російський окупант "голосує на виборах" (Фото: EPA)

Керівництво російського Міністерства оборони дозволило військовим голосувати на "виборах" президента, які розпочалися сьогодні, без фізичної присутності на виборчих дільницях. Це дасть змогу залучити до голосування "мертві душі" та полегшить роботу з фальсифікації "виборів", повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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У розвідці зазначили, що для підтвердження особи російським військовим достатньо надати фотокопію паспорта чи військового квитка.

ГУР зазначило, що в такий спосіб у Росії збільшать кількість виборців, додавши до їхнього числа й тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон.

"Враховуючи, що українські захисники, за офіційними даними, щодня завдають російським загарбникам численних втрат на території України, кількість тих, хто у такий спосіб "підтримає" Путіна, може виявитися досить значною", — повідомили у розвідці.

У ГУР додали, що фіктивні вибори президента РФ не є засобом легітимізації путінського правління.

14 березня очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України.

Спільну заяву підписали голови комітетів: України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.

У Держдепі заявили, що США не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.

27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

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