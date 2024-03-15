Залучають "мертві душі": у РФ дозволили голосувати на "виборах" без фізичної присутності – ГУР
Керівництво російського Міністерства оборони дозволило військовим голосувати на "виборах" президента, які розпочалися сьогодні, без фізичної присутності на виборчих дільницях. Це дасть змогу залучити до голосування "мертві душі" та полегшить роботу з фальсифікації "виборів", повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
У розвідці зазначили, що для підтвердження особи російським військовим достатньо надати фотокопію паспорта чи військового квитка.
ГУР зазначило, що в такий спосіб у Росії збільшать кількість виборців, додавши до їхнього числа й тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон.
"Враховуючи, що українські захисники, за офіційними даними, щодня завдають російським загарбникам численних втрат на території України, кількість тих, хто у такий спосіб "підтримає" Путіна, може виявитися досить значною", — повідомили у розвідці.
У ГУР додали, що фіктивні вибори президента РФ не є засобом легітимізації путінського правління.
14 березня очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України.
Спільну заяву підписали голови комітетів: України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.
У Держдепі заявили, що США не визнають і ніколи не визнають легітимність чи результати фейкових виборів у суверенній Україні, які є частиною президентських виборів у Росії.
- 27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.
- 7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.
- 14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
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