Привлекают "мертвые души": в РФ разрешили голосовать на "выборах" без присутствия – ГУР

Российский оккупант "голосует на выборах" (Фото: EPA)

Руководство российского Министерства обороны позволило военным голосовать на "выборах" президента, которые начались сегодня, без физического присутствия на избирательных участках. Это позволит привлечь к голосованию "мертвые души" и облегчит работу по фальсификации "выборов", сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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В разведке отметили, что для подтверждения личности российским военным достаточно предоставить фотокопию паспорта или военного билета.

ГУР отметило, что таким образом в России увеличат количество избирателей, добавив в их число и тех, кто недавно погиб, пропал без вести или попал в плен.

"Учитывая, что украинские защитники, по официальным данным, ежедневно наносят российским захватчикам многочисленные потери на территории Украины, количество тех, кто таким образом "поддержит" Путина, может оказаться весьма значительным", – сообщили в разведке.

В ГУР добавили, что фиктивные выборы президента РФ не являются средством легитимизации путинского правления.

14 марта главы комитетов по иностранным делам 20 стран обнародовали совместное заявление, в котором отвергли легитимность "выборов" президента РФ, проведенных на временно оккупированных территориях Украины.

Совместное заявление подписали главы комитетов: Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Люксембурга, Чехии, Германии, Молдовы, Польши, Израиля, США, Ирландии, Италии, Исландии, Румынии, Бельгии, Канады, Дании, Испании и Великобритании.

В Госдепе заявили, что США не признают и никогда не признают легитимность или результаты фейковых выборов в суверенной Украине, которые являются частью президентских выборов в России.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ТОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

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