Примусова мобілізація та посилення фільтрації: у ГУР розповіли про наслідки "виборів" в окупації

"Вибори" президента РФ були заплановані на 15-17 березня 2024 року, але фактично почалися 11 березня

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Російські військові розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи, ключовою загрозою для населення є збільшення примусової мобілізації. Про це розповів у коментарі для LIGA.net представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи наслідки псевдовиборів для українців в окупації.

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Юсов наголосив, що ключовою загрозою для цивільного населення на окупованих територіях є збільшення примусової мобілізації, особливо, коли йдеться про окуповані населені пункти півдня України.

"Бо окуповані райони Донецької та Луганської областей вже пройшли кілька хвиль тотальної мобілізації", – уточнив він.

Ще один наслідок псевдовиборів для українців на окупованих територіях – посилення фільтраційних заходів, зазначив представник ГУР.

"Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. Ситуація там справді складна", – констатував він.