Примусова мобілізація та посилення фільтрації: у ГУР розповіли про наслідки "виборів" в окупації
Російські військові розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи, ключовою загрозою для населення є збільшення примусової мобілізації. Про це розповів у коментарі для LIGA.net представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи наслідки псевдовиборів для українців в окупації.
Юсов наголосив, що ключовою загрозою для цивільного населення на окупованих територіях є збільшення примусової мобілізації, особливо, коли йдеться про окуповані населені пункти півдня України.
"Бо окуповані райони Донецької та Луганської областей вже пройшли кілька хвиль тотальної мобілізації", – уточнив він.
Ще один наслідок псевдовиборів для українців на окупованих територіях – посилення фільтраційних заходів, зазначив представник ГУР.
"Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. Ситуація там справді складна", – констатував він.
- 14 березня 2024 року МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.
- 16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводяться РФ на окупованих територіях України.
- Так звана Центральна виборча комісія РФ вранці 18 березня заявила, що Путін перемагає на чергових нелегітимних виборах президента – у нього нібито 87,34% голосів.
- З-поміж тих, хто привітав Путіна з "перемогою", – диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин, лідер Китаю Сі Цзіньпін, а також прем'єр Угорщини Віктор Орбан.