РФ готовится провести "выборы" в оккупации. У Кулебы и в Раде выступили с заявлениями

Фото: российские СМИ

Организуя президентские "выборы" на временно оккупированных территориях, Россия нарушает нормы международного права, поэтому Украина призывает мировое сообщество не признавать их. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел и постановлении Верховной Рады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметила вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк, проведение "выборов" на ВОТ не будет легитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий. По ее словам, это дает основания для непризнания избранного таким образом президента РФ.

Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам Румынии, Литвы, Словении, Испании с призывом осудить и не признать псевдовыборы. Также парламент призвал противодействовать попыткам РФ привлечь международных наблюдателей для легитимизации "выборов", усилить санкционное давление на агрессора, ввести новые санкции и консолидировать усилия союзников по увеличению военной помощи Украине.

Председатель Комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отметил, что путинские "выборы" являются "вопиющим нарушением международного права" и не имеют легитимности. Он также призвал международное сообщество не признавать их.

Читайте также: ГУР: На псевдовыборах Путин приказал оккупантам "нарисовать" себе 75%, но могут и больше

В заявлении МИД говорится, что имитация выборов демонстрирует дальнейшее пренебрежение Россией нормами международного права. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, принудительное привлечение к участию в "выборах" граждан Украины, проживающих на ВОТ или тех, кто под принуждением был вывезен в РФ, незаконно.

Это в сочетании с отсутствием каких-либо признаков соответствия избирательной кампании демократическим нормам и устранением оппонентов российской власти подвергает сомнению объективность и легитимность каких-либо результатов этих "выборов", заявили в ведомстве.

В МИД обратились к гражданам Украины с рекомендацией не участвовать в псевдовыборах, а также в дни голосования избегать мест массового скопления людей вблизи "избирательных участков" и объектов военной инфраструктуры агрессора.

"Украина призывает иностранные государства и международные организации не посылать международных наблюдателей для участия в очередном фарсе, который Кремль выдает за президентские выборы, организованном им, в частности, на суверенной территории Украины, воздержаться от признания их результатов и предупреждает о привлечении всех нарушителей украинского законодательства к правовой ответственности", – говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что российского диктатора Владимира Путина, находящегося в розыске Международного уголовного суда, уже 24 года удерживает у власти не свободное волеизъявление народа, а манипуляции с конституцией, пропаганда, уничтожение каких-либо проявлений политической конкуренции и политическое насилие.

"Дальнейшая консервация агрессивного и реваншистского путинского режима составляет беспрецедентный вызов для Европы, Центральной Азии и других регионов мира, на которые может расшириться российский террор и хаос. Игнорирование этого приведет к дальнейшему росту угрозы международному миру и безопасности", — отметили в МИД.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ВТО никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

Читайте также: Путин видит себя до 2030 года, а мы надеемся закончить с ним раньше – Зеленский