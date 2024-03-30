РФ ежемесячно набирает в оккупационную армию по 30 000 новых солдат – разведка Британии

В британской разведке отметили, что РФ сохраняет значительное количественное превосходство в войне

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Россия, вероятно, мобилизует в ряды оккупантов по 30 000 человек ежемесячно для восполнения потерь в живой силе. Об этом говорится в сводке британской разведки.

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В ведомстве отметили, что Россия сохраняет значительное количественное превосходство в конфликте, превосходя Украину в имеющихся боеприпасах и технике.

"Вероятно, ежемесячно она набирает около 30 000 дополнительных военных и, скорее всего, может продолжать восполнять потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил", – сказано в сообщении.

Также в британской разведке утверждают, что россияне продолжают постепенно продвигаться на запад от Авдеевки, а в конце марта "наверное, взяли контроль" над двумя селами – Тонененькое и Орловка.

Оккупанты продолжают попытки захватить другие села в этом районе, подчеркнули в разведке Британии.

При этом Россия проводит атаки на нескольких других направлениях фронта, но за последние недели не достигла значительного прогресса, добавили в ведомстве.

Тоненькое и Орловка на карте DeepState

22 марта, комментируя последствия псевдовыборов для украинцев в оккупации, представитель ГУР Юсов в комментарии для LIGA.net рассказал, что ключевой угрозой является увеличение принудительной мобилизации в ряды ВС РФ.

рассказал, что ключевой угрозой является увеличение принудительной мобилизации в ряды ВС РФ. 30 марта глава Луганской ОВА сообщил, что российские террористы начали так называемую весеннюю волну "мобилизации" на оккупированной территории области – она продлится в течение апреля-июля.

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