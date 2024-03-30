РФ ежемесячно набирает в оккупационную армию по 30 000 новых солдат – разведка Британии
Россия, вероятно, мобилизует в ряды оккупантов по 30 000 человек ежемесячно для восполнения потерь в живой силе. Об этом говорится в сводке британской разведки.
В ведомстве отметили, что Россия сохраняет значительное количественное превосходство в конфликте, превосходя Украину в имеющихся боеприпасах и технике.
"Вероятно, ежемесячно она набирает около 30 000 дополнительных военных и, скорее всего, может продолжать восполнять потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил", – сказано в сообщении.
Также в британской разведке утверждают, что россияне продолжают постепенно продвигаться на запад от Авдеевки, а в конце марта "наверное, взяли контроль" над двумя селами – Тонененькое и Орловка.
Оккупанты продолжают попытки захватить другие села в этом районе, подчеркнули в разведке Британии.
При этом Россия проводит атаки на нескольких других направлениях фронта, но за последние недели не достигла значительного прогресса, добавили в ведомстве.
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