ГУР: Щоб поповнити втрати, Росія переводить 2400 окупантів з Далекого Сходу

Аби потрапити на війну проти України цим загарбникам доведеться подолати понад 6000 км

Російські моряки (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Щоб поповнити санітарні та безповоротні втрати, Росія вирішила перевести 2400 окупантів з Тихоокеанського флоту РФ та 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони на війну проти України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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"З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів Москва відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони", – написала спецслужба.

ГУР зауважує, що ці військові з'єднання загарбників раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України.

За рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ Віктора Лііни, ротації до Сирії були повністю припинені, і весь особовий склад відправляється в зону бойових дій на території України – це 2000 окупантів з Приморського та Камчатського країв РФ, заявляє воєнна розвідка.

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Також близько 400 окупантів з військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, що дислокується у Хабаровському краї РФ, будуть "латати діри" 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти РФ, які воюють проти України та "мають некомплект через величезні втрати", пише відомство.

Частина особового складу з військових з'єднань Далекого Сходу Росії увійде до нової мотострілецької бригади держави-агресора, яку формують у Воронежі, підсумовує ГУР.

Аби потрапити на війну проти України цим загарбникам доведеться подолати понад 6000 км:

2 квітня голова Міноборони країни-агресора РФ оголосив про призначення нового командувача Чорноморського флоту – ним став віцеадмірал Пінчук. Він перебуває під персональними санкціями ЄС та є підозрюваним у справі СБУ за статтею про воєнні злочини – йому загрожує довічне в Україні.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, заміна командувача російського Чорноморського флоту "нічого не змінює" ані для України, ані для окупантів: проблема росіян полягає у технологічній та тактичній складових у протидії морським дронам та повітряним загрозам.

На думку аналітика Павла Лакійчука, призначення нового командувача ВМФ РФ свідчить про незадоволення російського керівництва участю флоту у війні, він може мати нові підходи до застосування сил флоту.

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