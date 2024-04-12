ГУР: Чтобы восполнить потери, Россия переводит 2400 оккупантов с Дальнего Востока

Чтобы попасть на войну против Украины, этим захватчикам придется преодолеть более 6000 км

Российские моряки (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Чтобы восполнить санитарные и безвозвратные потери, Россия решила перевести 2400 оккупантов из Тихоокеанского флота РФ и 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны на войну против Украины. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

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"С целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь российских оккупационных войск, которые они несут во время боевых действий в Украине, а также укомплектования новых военных подразделений Москва отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота РФ, а также 11-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушных сил обороны", – написала спецслужба.

ГУР отмечает, что эти военные соединения захватчиков ранее не были непосредственно вовлечены к ведению боевых действий против Украины.

По решению командующего Тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию были полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территории Украины – это 2000 оккупантов из Приморского и Камчатского краев РФ, заявляет военная разведка.

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Также около 400 оккупантов из воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцируемой в Хабаровском крае РФ, будут "латать дыры" 155-й и 40-й бригад морской пехоты РФ, которые воюют против Украины и "имеют некомплект из-за огромных потерь", пишет ведомство

Часть личного состава из военных соединений Дальнего Востока России войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже, заключает ГУР.

Чтобы попасть на войну против Украины, этим захватчикам придется преодолеть более 6000 км:

2 апреля глава Минобороны страны-агрессора РФ объявил о назначении нового командующего Черноморским флотом – им стал вице-адмирал Пинчук. Он находится под персональными санкциями ЕС и подозревается в деле СБУ по статье о военных преступлениях – ему грозит пожизненное в Украине.

По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, замена командующего российским Черноморским флотом "ничего не изменит" ни для Украины, ни для оккупантов: проблема россиян заключается в технологической и тактической составляющих в противодействии морским дронам и воздушным угрозам.

По мнению аналитика Павла Лакийчука, назначение нового командующего ВМФ РФ свидетельствует о неудовлетворении российского руководства участием флота в войне, он может иметь новые подходы к применению сил флота.

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