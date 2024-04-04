Новий командувач Чорноморського флоту. Нічого не змінює ані їм, ані нам – аналітик Коваленко

Флотилія знищуватиметься, незалежно від того, хто буде її командувачем, зазначив експерт

Командувач ЧФ РФ Сергій Пінчук (Фото: ресурс окупантів)

Зміна командувача російського Чорноморського флоту на Сергія Пінчука "нічого не змінює" ані для України, ані для окупантів: проблема росіян полягає у технологічній та тактичній складовій у протидії морським дронам та повітряним загрозам. Про це у коментарі LIGA.net заявив Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Нічого не змінює для нас. Аж ніяк. І для них також це нічого не змінює. Нічого не зміниться за всіма параметрами. Цей новий командувач нічого не зможе зробити, щоб запобігти знищенню російської флотилії. А нам також ця персоналія ніяк не заважатиме. Це просто... Ну скажімо так: одну лису голову в лампасах замінили на іншу лису голову в лампасах", – заявив він.

За словами Коваленка, росіяни "нічого змінити не можуть" кардинально у тактиці, стратегії, використанні флоту та інших моментах.

Читайте також: Шойгу пообіцяв нові кораблі "Каракурт" у Криму — це носії "Калібрів". У ВМС відреагували

На думку аналітика, проблема полягає у технологічній та навіть тактичній складовій російського Військово-морського флоту в питанні протидії морським дронам, які на сьогодні для нього є основною загрозою.

Він зауважив, що навіть повітряним загрозам ВМФ окупантів також не може повноцінно та ефективно протидіяти.

"Тому флотилія знищуватиметься, незалежно від того, хто буде її командувачем", – підсумував Коваленко.

2 квітня голова Міноборони країни-агресора РФ оголосив про призначення нового командувача Чорноморського флоту – ним став віцеадмірал Пінчук.

Пінчук перебуває під персональними санкціями ЄС та є підозрюваним у справі СБУ за статтею про воєнні злочини – йому загрожує довічне в Україні.

З початку великої війни у Чорноморському флоті РФ знищена або виведена з ладу третина суден завдяки успішним українським ударам.

Читайте також: Британія про ураження ЗСУ "Ямалу" та "Азову": Росія обмежилася портом – навіть там тоне