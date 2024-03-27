Чорноморський флот Росії знищено або виведено з ладу на третину за два роки — ВМС

Плетенчук заявив, що головне завдання – повна відсутність російських військових кораблів у Чорному та Азовському морях

Чорноморський флот РФ (Фото: ресурс окупантів)

Сили оборони знищили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі агентству Associated Press.

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За його словами, Україна потопила або вивела з ладу третину кораблів ЧФ РФ за два з лишком роки війни.

Він зазначив, що це стало тяжким ударом по військовому потенціалу Москви.

"З приблизно дюжини російських військових кораблів-ракетоносців потоплено лише два, але Україна продовжить завдавати ударів", – сказав Плетенчук.

Військовий заявив, що кінцева мета – повна відсутність військових кораблів Росії в Азовському та Чорноморському регіонах.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ поки що "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.

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