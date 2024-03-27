Чорноморський флот Росії знищено або виведено з ладу на третину за два роки — ВМС
Сили оборони знищили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук у коментарі агентству Associated Press.
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За його словами, Україна потопила або вивела з ладу третину кораблів ЧФ РФ за два з лишком роки війни.
Він зазначив, що це стало тяжким ударом по військовому потенціалу Москви.
"З приблизно дюжини російських військових кораблів-ракетоносців потоплено лише два, але Україна продовжить завдавати ударів", – сказав Плетенчук.
Військовий заявив, що кінцева мета – повна відсутність військових кораблів Росії в Азовському та Чорноморському регіонах.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ поки що "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.
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