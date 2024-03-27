Черноморский флот России уничтожен или выведен из строя на треть за два года — ВМС

Плетенчук заявил, что главная задача — полное отсутствие российских военных кораблей в Черном и Азовском морях

Черноморский флот РФ (Фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны уничтожили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии агентству Associated Press.

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По его словам, Украина потопила или вывела из строя треть кораблей ЧФ РФ за два с лишним года войны.

Он отметил, что это стало тяжелым ударом по военному потенциалу Москвы.

"Из примерно дюжины российских военных кораблей-ракетоносцев потоплены только два, но Украина продолжит наносить удары", — сказал Плетенчук.

Военный заявил, что конечная цель — полное отсутствие военных кораблей России в Азовском и Черноморском регионах.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки 23 марта по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.

По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально не активен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут.

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