Черноморский флот России уничтожен или выведен из строя на треть за два года — ВМС
Силы обороны уничтожили или вывели из строя треть кораблей Черноморского флота России. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в комментарии агентству Associated Press.
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По его словам, Украина потопила или вывела из строя треть кораблей ЧФ РФ за два с лишним года войны.
Он отметил, что это стало тяжелым ударом по военному потенциалу Москвы.
"Из примерно дюжины российских военных кораблей-ракетоносцев потоплены только два, но Украина продолжит наносить удары", — сказал Плетенчук.
Военный заявил, что конечная цель — полное отсутствие военных кораблей России в Азовском и Черноморском регионах.
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки 23 марта по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
- По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
- Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально не активен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут.
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