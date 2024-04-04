Новый командующий Черноморским флотом. Ничего не меняет ни им, ни нам – аналитик Коваленко

Флотилия будет уничтожаться, независимо от того, кто будет ее командующим, отметил эксперт

Командующий ЧФ РФ Сергей Пинчук (Фото: ресурс оккупантов)

Смена командующего российским Черноморским флотом на Сергея Пинчука "ничего не меняет" ни для Украины, ни для оккупантов: проблема россиян заключается в технологической и тактической составляющей в противодействии морским дронам и воздушным угрозам. Об этом в комментарии LIGA.net заявил Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

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"Ничего не меняет для нас. Совершенно. И для них тоже это ничего не меняет. Ничего не изменится по всем параметрам. Этот новый командующий ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить уничтожение российской флотилии. А нам также эта персоналия не будет никак мешать. Это просто... Ну скажем так: одну лысую голову в лампасах заменили другой лысой головой в лампасах", – заявил он.

По словам Коваленко, россияне "ничего изменить не могут" кардинально в тактике, стратегии, использовании флота и других моментах.

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По мнению аналитика, проблема заключается в технологической и даже тактической составляющей российского Военно-морского флота в вопросе противодействия морским дронам, которые сегодня для него являются основной угрозой.

Он отметил, что даже воздушным угрозам ВМФ оккупантов также не может полноценно и эффективно противодействовать.

"Поэтому флотилия будет уничтожаться, независимо от того, кто будет ее командующим", – подытожил Коваленко.

2 апреля глава Минобороны страны-агрессора РФ объявил о назначении нового командующего Черноморским флотом – им стал вице-адмирал Пинчук.

Пинчук находится под персональными санкциями ЕС и является подозреваемым в деле СБУ по статье о военных преступлений – ему грозит пожизненное в Украине.

С начала большой войны в Черноморском флоте РФ уничтожена или выведена из строя треть судов благодаря успешным украинским ударам.

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