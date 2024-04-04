Шойгу пообіцяв нові кораблі "Каракурт" у Криму — це носії "Калібрів". У ВМС відреагували

Шойгу заявляв, що у 2024 році Чорноморський флот Росії отримає три нові кораблі типу "Каракурт"

Сергій Шойгу (Фото: EPA)

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв постачити три нові кораблі типу "Каракурт" для Чорноморського флоту у 2024 році. Спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук відреагував і дав зрозуміти, що росіянам навряд чи вдасться втілити ці наміри у життя.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У своєму Facebook Плетенчук перерахував п'ять корветів "Каракурт", які поки так і не стали в стрій:

— "Циклон" — добудований три роки тому, але фактично не закінчив випробування, використовується як протиповітряна оборона в Севастополі;

— "Аскольд" — фактично знищений у Керчі на заводі "Залив";

— "Амур" та "Туча" — проходять випробування без виходів у море в Новоросійську;

— "Тайфун" — будується у Зеленодольську у Татарстані, його спускають у Керч внутрішніми водами, де корабель мають добудувати.

"Дуже цікаво, де він їх візьме. А розмов-то", — написав речник ВМС.