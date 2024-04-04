Шойгу пообіцяв нові кораблі "Каракурт" у Криму — це носії "Калібрів". У ВМС відреагували
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пообіцяв постачити три нові кораблі типу "Каракурт" для Чорноморського флоту у 2024 році. Спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук відреагував і дав зрозуміти, що росіянам навряд чи вдасться втілити ці наміри у життя.
У своєму Facebook Плетенчук перерахував п'ять корветів "Каракурт", які поки так і не стали в стрій:
— "Циклон" — добудований три роки тому, але фактично не закінчив випробування, використовується як протиповітряна оборона в Севастополі;
— "Аскольд" — фактично знищений у Керчі на заводі "Залив";
— "Амур" та "Туча" — проходять випробування без виходів у море в Новоросійську;
— "Тайфун" — будується у Зеленодольську у Татарстані, його спускають у Керч внутрішніми водами, де корабель мають добудувати.
"Дуже цікаво, де він їх візьме. А розмов-то", — написав речник ВМС.
Корвети типу "Каракурт" здатні запускати до восьми крилатих ракет "Калібр" та оснащені одним із варіантів зенітно-ракетного комплексу "Панцир".
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки 23 березня по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значної шкоди Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони вразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- Глава Міноборони Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот РФ поки що "функціонально не активний", а Росія зараз змушена обмежувати свій флот портом – і навіть там її кораблі тонуть.
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