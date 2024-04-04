Шойгу пообещал новые корабли "Каракурт" в Крыму — это носители "Калибров". Реакция ВМС

Шойгу заявлял, что в 2024 году Черноморский флот России получит три новых корабля типа "Каракурт"

Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал поставить три новых корабля типа "Каракурт" для Черноморского флота в 2024 году. Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отреагировал и дал понять, что россиянам, вряд ли удастся воплотить эти намерения в жизнь.

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В своем Facebook Плетенчук перечислил пять корветов "Каракурт", которые пока так и не стали в строй:

— "Циклон" — достроен три года назад, но фактически не закончил испытания, используется в качестве противовоздушной обороны в Севастополе;

— "Аскольд" — фактически уничтожен в Керчи на заводе "Залив";

— "Амур" и "Туча" — проходят испытания без выходов в море в Новороссийске;

— "Тайфун" — строится в Зеленодольске в Татарстане, его спускают в Керчь по внутренним водам, где корабль должны достроить.

"Очень интересно, где он их возьмет. А разговоров-то", — написал спикер ВМС.