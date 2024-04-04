Шойгу пообещал новые корабли "Каракурт" в Крыму — это носители "Калибров". Реакция ВМС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал поставить три новых корабля типа "Каракурт" для Черноморского флота в 2024 году. Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук отреагировал и дал понять, что россиянам, вряд ли удастся воплотить эти намерения в жизнь.
В своем Facebook Плетенчук перечислил пять корветов "Каракурт", которые пока так и не стали в строй:
— "Циклон" — достроен три года назад, но фактически не закончил испытания, используется в качестве противовоздушной обороны в Севастополе;
— "Аскольд" — фактически уничтожен в Керчи на заводе "Залив";
— "Амур" и "Туча" — проходят испытания без выходов в море в Новороссийске;
— "Тайфун" — строится в Зеленодольске в Татарстане, его спускают в Керчь по внутренним водам, где корабль должны достроить.
"Очень интересно, где он их возьмет. А разговоров-то", — написал спикер ВМС.
Корветы типа "Каракурт" способны запускать до восьми крылатых ракет "Калибр" и оснащены одним из вариантов зенитно-ракетного комплекса "Панцирь".
- Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в результате ночной ракетной атаки 23 марта по временно оккупированному Севастополю был нанесен значительный ущерб Черноморскому флоту РФ.
- По данным военных, Силы обороны поразили крупные десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
- Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что Черноморский флот РФ пока "функционально не активен", а Россия сейчас вынуждена ограничивать свой флот портом – и даже там ее корабли тонут.
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