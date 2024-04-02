Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту РФ – йому загрожує довічне в Україні

Був одним з організаторів масованих атак по енергетиці восени-взимку з 2022 до 2023-го та віддав наказ замінувати "зерновий коридор", повідомляла СБУ

Сергій Пінчук (Фото: ресурс окупантів)

Голова Міноборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу оголосив про призначення нового командувача Чорноморського флоту – ним став віцеадмірал Сергій Пінчук. Про такий указ російського диктатора Володимира Путіна Шойгу повідомив під час відомчої наради.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З жовтня 2021 року Пінчук був начальником штабу — першим заступником командувача ЧФ Росії.

З 28 лютого 2022 року він перебуває під персональними санкціями Євросоюзу – через російську повномасштабну агресію.

1 березня 2024-го Пінчук разом з заступником командувача Дальньої авіації РФ Олегом Пчєлою отримав підозру від Служби безпеки України: обидва віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України.

Зокрема, за даними спецслужби, вони є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року до січня 2023 року – атак по енергетичній інфраструктурі, під час яких окупанти застосували десятки ракет Х-101, 3М14 "Калібр" та Х-22.

Тоді через атаки росіян загинуло понад 50 мирних мешканців, ще понад 110 отримали важкі поранених, а серед загиблих й ушпиталених були малолітні діти, акцентує СБУ.

Відомство зазначає, що Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, аби заблокувати "зерновий коридор", а ще особисто командував атаками по припортовій інфраструктурі та прибережних об’єктах агропромислового комплексу України.

Пінчуку й Пчєлі загрожує довічне за статтею щодо воєнних злочинів.

У середині лютого російські пропагандисти стали повідомляти про звільнення попереднього командувача ЧФ Росії Віктора Соколова. Той керував цим флотом окупантів (спочатку як в.о.) з 10 серпня 2022-го. З початку великої війни й до його звільнення ЧФ втратив щонайменше 20% від свого складу завдяки успішним українським ударам.

"Відомим" Соколов став після ракетного удару по штабу ЧФ у тимчасово окупованому Севастополі у вересні 2023-го. Тоді командування ССО стверджувало, що Соколов загинув у будівлі, але згодом він з'явився відеозв'язком на засіданні Міноборони РФ. ССО та президент пообіцяли уточнити дані. Утім, зазначало ГУР, після цього удару з Соколовим було "точно не все гаразд".

5 березня суд в Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та тодішнього Чорноморського флоту. Сергію Кобилашу та Соколову інкримінують злочини, вчинені "щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".

Читайте також: Ордери на арешт Кобилаша та Соколова. США: Підтримуємо міжнародні розслідування звірств РФ