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ГУР все ще не може підтвердити смерть командувача ЧФ РФ, але з ним "точно не все гаразд"

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 22:27
ГУР все ще не може підтвердити смерть командувача ЧФ РФ, але з ним
Андрій Юсов (Скриншот)

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в інтерв'ю Kyiv Post не зміг підтвердити ліквідацію 22 вересня командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Віктора Соколова, проте заявив, що "з ним точно не все гаразд". 

"Що є доведеним фактом, так це те, що було ліквідовано багато "мідних кашкетів", в тому числі й командний склад ЧФ. Що стосується Соколова, то з ним точно не все гаразд. Якщо і як тільки його смерть буде підтверджена, ми обов'язково проінформуємо громадськість", – сказав він.

За словами представника української розвідки, у Соколова можуть бути проблеми зі здоров'ям.

На запитання, хто зараз може командувати ЧФ РФ, Юсов сказав: "Це складне питання".

"Якщо вони не визнають факт смерті, то, звичайно, ставити когось на його місце найближчим часом будуть максимально довго, будуть відтягувати, навіть якщо проблеми зі здоров'ям присутні. Щодо того, хто може виконувати його обов’язки, то є заступники з відповідною спадкоємністю повноважень", – пояснив представник ГУР.

Юсов додав, що не треба "недооцінювати ворога", і що "загалом ЧФ все ще керований і працює".

22 вересня Сили оборони атакували штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дні Сили спеціальних операцій заявили, що там нібито було знищено командувача флоту противника на Чорному морі. Загалом нібито ліквідовано 34 офіцери, ще 105 окупантів отримали поранення.

Підтвердити ліквідацію Соколова не зміг ані міністр оборони Рустем Умєров, ані Держдеп США. Глава МО сказав: "Якщо Соколов мертвий, це хороша новина для всіх".

27 вересня пропагандистське російське видання Звєзда, яке належить Міноборони країни-агресора, опублікувало низку відео, на яких Соколов нібито живий.

  • Прессекретарка Держдепу Карін Жан-П'єр повідомила, що бачила відео з командувачем ЧФ РФ, яке опублікували в Росії, проте їй "поки що нічого підтверджувати".
  • У мережі є багато відео з моментом та наслідками удару по штабу флоту окупантів.
  • Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

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Мілана Головань
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війначорноморський флот рфандрій юсоввіктор соколов

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